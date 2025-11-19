Меню
Бугония
Расписание сеансов Бугония, 2025 в Караганде
19 ноября 2025
Расписание сеансов Бугония, 19 ноября 2025 в Караганде
Сегодня
13
Завтра
14
сб
15
вс
16
пн
17
вт
18
ср
19
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Сарыжайлау 3D
г. Караганда, просп. Бухар жырау, 32
2D, RU
14:05
от 800 ₸
22:25
от 800 ₸
Хищник: Планета смерти
Отзывы
2025, США, фантастика
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Иллюзия обмана 3
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
Бугония
Рецензия
Отзывы
2025, Южная Корея, комедия, фантастика
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Отзывы
2024, США, ужасы
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
