Киноафиша
Фильмы
Бугония
Расписание сеансов Бугония, 2025 в Караганде
2 ноября 2025
Расписание сеансов Бугония, 2 ноября 2025 в Караганде
Сары-Арка 3D
г. Караганда, просп. Строителей, 6
2D, RU
13:55
от 2400 ₸
23:45
от 2600 ₸
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Черный телефон 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Сыныптас
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Перемирие
Отзывы
2025, Испания / Казахстан, драма
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Капитан Байтасов
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Оболочка
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Бугония
Рецензия
Отзывы
2025, Южная Корея, комедия, фантастика
Волшебный домик Габби в кино
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
