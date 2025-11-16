Меню
Фильмы
Хищник: Планета смерти
Расписание сеансов Хищник: Планета смерти, 2025 в Караганде
16 ноября 2025
Расписание сеансов Хищник: Планета смерти, 16 ноября 2025 в Караганде
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Факты
Вся информация о фильме
Завтра
15
вс
16
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Хищник: Планета смерти»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Sary Arka cinema (Майкудук)
г. Караганды, 15 мкрн, 27А (район магазина Горняк)
2D, RU
11:40
от 2200 ₸
Сары-Арка 3D
г. Караганда, просп. Строителей, 6
2D, RU
14:10
от 2400 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Отзывы
2025, США, фантастика
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Бегущий человек
Отзывы
2025, США, фантастика
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Бугония
Рецензия
Отзывы
2025, Южная Корея, комедия, фантастика
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Кролецып и Сурок Времени
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
