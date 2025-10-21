Реальными были не только больницы, но и врачи: где снимали медицинский хит с Александровой «Дыши»

До «Невского» пока не дотянул, но все шансы сместить хит НТВ есть: зрители устроили жаркие споры вокруг нового сериала «Васька»

96% свежести на Rotten Tomatoes и 8 новых серий в один день: когда выйдет 2 сезон «Своего человека внутри» от Netflix

Вдвое хуже Таноса: до «Мстителей: Судный день» еще год, но уже известно, чем все кончится (знатоки Marvel, соболезнуем)

«Добро пожаловать в шизофрению»: у самой зимней серии «Маши и Медведя» 67 млн просмотров и клеймо «новогодний позор» от россиян

«Тысяча „нет“ и одно „да“»: новый сериал Крыжовникова напоминает лучшие турецкие мелодрамы, а еще «Дикого ангела»

Толкин бы точно не одобрил: в «Охоту за Голлумом» вернутся почти все звезды «Властелина колец», и вот почему это не к добру

Эти новые российские сериалы рвут топы – у №1 и №2 рейтинги выше 8: тут и Борисов, и Петров, и Козловский в главных ролях

Кто пел Чунга-Чангу? Куда стрелял Волк? Наш тест о советских мультах ненадолго вернет вас в лето — если ответите на 5/5

Рано из кинотеатра лучше не уходить: есть ли сцена после титров в фильме «Битва за битвой»?

Не только Рижский и не совсем Ленинград: где на самом деле снимали «Вокзал для двоих» с Гурченко и Басилашвили