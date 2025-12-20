Меню
Киноафиша Фильмы Пять ночей с Фредди 2 Расписание сеансов Пять ночей с Фредди 2, 2025 в Караганде 21 декабря 2025

Расписание сеансов Пять ночей с Фредди 2, 21 декабря 2025 в Караганде

Sary Arka cinema (Майкудук) г. Караганды, 15 мкрн, 27А (район магазина Горняк)
2D, RU
11:50 от 2200 ₸
Sary Arka cinema Таир г. Караганда, ул. Космонавтов, 1В
2D, RU
11:00 от 2600 ₸
Сары-Арка 3D г. Караганда, просп. Строителей, 6
2D, RU
12:00 от 2400 ₸ 18:20 от 2600 ₸
