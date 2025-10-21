Меню
Расписание сеансов Черный телефон 2, 21 октября 2025 в Караганде

Sary Arka cinema (Майкудук) г. Караганды, 15 мкрн, 27А (район магазина Горняк)
2D, RU
16:10 от 1400 ₸ 23:55 от 1400 ₸
Сары-Арка 3D г. Караганда, просп. Строителей, 6
2D, RU
14:05 от 1400 ₸ 21:40 от 1400 ₸ 23:45 от 1400 ₸
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Черный телефон 2
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Назад в 90-ые. Мен оралам
Назад в 90-ые. Мен оралам
2025, Казахстан, мелодрама
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Сәкен
Сәкен
2025, Казахстан, концерт
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Ифрит 2
Ифрит 2
2025, Кыргызстан, ужасы
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Бэмби: Лесной кошмар
Бэмби: Лесной кошмар
2024, Великобритания, ужасы, триллер
Агент & Irbis
Агент & Irbis
2025, Казахстан, комедия, боевик
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
