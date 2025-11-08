Меню
Фильмы
Финник 2
Расписание сеансов Финник 2, 2025 в Караганде
8 ноября 2025
Расписание сеансов Финник 2, 8 ноября 2025 в Караганде
О мультфильме
Вся информация о мультфильме
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Финник 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
10:00
от 800 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Хищник: Планета смерти
Отзывы
2025, США, фантастика
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Ледяной предел
Отзывы
2025, США, триллер
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Сыныптас
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Gold'n Рахат
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Черный телефон 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Бугония
Рецензия
Отзывы
2025, Южная Корея, комедия, фантастика
