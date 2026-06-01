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Киноафиша Фильмы Кощей. Тайна живой воды Расписание сеансов Кощей. Тайна живой воды, 2026 в Караганде 7 июня 2026

Расписание сеансов Кощей. Тайна живой воды, 7 июня 2026 в Караганде

Билеты
Вся информация о мультфильме
Завтра 5 сб 6 вс 7 пн 8 вт 9 ср 10
Формат сеанса
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Кощей. Тайна живой воды»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Сарыжайлау 3D г. Караганда, просп. Бухар жырау, 32
2D, RU
10:00 от 800 ₸ 13:30 от 800 ₸
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