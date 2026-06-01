Меню
Киноафиша
Караганда, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Кощей. Тайна живой воды
Расписание сеансов Кощей. Тайна живой воды, 2026 в Караганде
7 июня 2026
Расписание сеансов Кощей. Тайна живой воды, 7 июня 2026 в Караганде
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о мультфильме
Завтра
5
сб
6
вс
7
пн
8
вт
9
ср
10
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Кощей. Тайна живой воды»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Сарыжайлау 3D
г. Караганда, просп. Бухар жырау, 32
2D, RU
10:00
от 800 ₸
13:30
от 800 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Mangyshlaq express. Пойыздағы паника
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Бабай
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Папасының қызы
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мечтать не вредно
Отзывы
2026, Франция / Канада, комедия, спорт, биография, мелодрама
Скопировал сам себя и прогадал: это аниме Миядзаки фанаты считают самым слабым
Без «Декстера», но с другими маньяками: Collider назвал 10 величайших триллеров, которые не дают выдохнуть — есть и Нолан, и Тарантино
Гайдай оставил зрителям подсказку — а вы не заметили: что означает значок на пиджаке Лелика в «Бриллиантовой руке»
Вам кажется, что «Остров проклятых» существует?А если все это лишь игра воображения? Ошибаетесь, как и герой Ди Каприо
«Ужас, коровьи глаза и накаченные губы»: зрители назвали двух самых отталкивающих наложниц Сулеймана в «Великолепном веке»
Как Умэ стала демоном в «Клинке, рассекающем демонов»? Вспомним сцену, от которой фанатов бросает в дрожь
Шляпа у Луффи из «Ван-Пис» появилась не просто так: вот кто раньше был ее хозяином
Если ищете сериал как «Далекий город» — вот 4 турецкие мелодрамы, которые оставят вас без сна: в №4 Ханде Эрчел
Думаете, только с фандомом «Игры престолов» жестоко обошлись? Вот 3 культовых аниме, которые ранили зрителей еще сильнее
Волк не с Уолл-Стрит, а с Алматы: так бы выглядели актеры Голливуда, если бы родились в Казахстане — угадаете всех? (тест)
Не хотите зря тратить два часа на кино? Эти 5 фильмов стоят каждой минуты и еще долго будут жить у вас в голове
Лучший броманс во всем фэнтези: почему Гимли и Леголас сначала ненавидели друг друга, а затем подружились
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри мультфильмы в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667