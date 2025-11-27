Меню
Фильмы
Зверополис 2
Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Караганде
Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Караганде
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Зверополис 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Sary Arka cinema (Майкудук)
г. Караганды, 15 мкрн, 27А (район магазина Горняк)
2D, KZ
12:20
от 2400 ₸
2D, RU
15:40
от 2600 ₸
20:10
от 2600 ₸
Sary Arka cinema Таир
г. Караганда, ул. Космонавтов, 1В
2D, KZ
12:10
от 2600 ₸
15:50
от 3400 ₸
2D, RU
10:20
от 2600 ₸
12:20
от 2600 ₸
12:50
от 2600 ₸
14:30
от 3000 ₸
15:00
от 3000 ₸
16:40
от 3000 ₸
17:10
от 3000 ₸
18:50
от 3400 ₸
19:20
от 3400 ₸
20:00
от 3400 ₸
