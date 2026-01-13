Меню
Киноафиша Фильмы Чебурашка 2 Расписание сеансов Чебурашка 2, 2026 в Караганде 14 января 2026

Расписание сеансов Чебурашка 2, 14 января 2026 в Караганде

Sary Arka cinema (Майкудук) г. Караганды, 15 мкрн, 27А (район магазина Горняк)
2D, RU
13:40 от 1400 ₸ 19:45 от 1400 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Примат
Примат
2026, США, ужасы
Охота на розового зайца
Охота на розового зайца
2025, Казахстан, драма
Ойын
Ойын
2026, Казахстан, детектив
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Дәстүр: Теріс бата
Дәстүр: Теріс бата
2025, Казахстан, триллер
Qazaq Alemi 2
Qazaq Alemi 2
2025, Казахстан, комедия
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
