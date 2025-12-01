Меню
Киноафиша Фильмы Аватар: Пламя и пепел Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Караганде 19 декабря 2025

Sary Arka cinema Таир г. Караганда, ул. Космонавтов, 1В
2D, RU
12:00 от 3100 ₸ 15:40 от 3500 ₸ 19:20 от 3900 ₸ 23:00 от 3500 ₸
