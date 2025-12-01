Меню
Фильмы
Аватар: Пламя и пепел
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Караганде
19 декабря 2025
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 19 декабря 2025 в Караганде
чт
18
пт
19
сб
20
вс
21
Как купить билеты на сеанс фильма «Аватар: Пламя и пепел»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Sary Arka cinema Таир
г. Караганда, ул. Космонавтов, 1В
2D, RU
12:00
от 3100 ₸
15:40
от 3500 ₸
19:20
от 3900 ₸
23:00
от 3500 ₸
