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Киноафиша Фильмы Папасының қызы Расписание сеансов Папасының қызы, 2026 в 27 июня 2026

Расписание сеансов Папасының қызы, 27 июня 2026 в

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 26 Завтра 27 вс 28 пн 29 вт 30 ср 1
Формат сеанса
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Как купить билеты на сеанс фильма «Папасының қызы»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Жалын 3D Форт-Шевченко, ул. Баймаганбет Маяулы, строение 19
2D, KZ
18:10 от 1000 ₸ 21:00 от 1200 ₸
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