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Кассандра
Расписание сеансов Кассандра, 2026 в
6 июня 2026
Расписание сеансов Кассандра, 6 июня 2026 в
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Как купить билеты на сеанс фильма «Кассандра»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
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20:50
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Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Жалын 3D
Форт-Шевченко, ул. Баймаганбет Маяулы, строение 19
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