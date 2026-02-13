Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Ғашықпын саған Расписание сеансов Ғашықпын саған, 2026 в 16 февраля 2026

Расписание сеансов Ғашықпын саған, 16 февраля 2026 в

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 13 Завтра 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Ғашықпын саған»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Жалын 3D Форт-Шевченко, ул. Баймаганбет Маяулы, строение 19
2D, KZ
20:05 от 1200 ₸
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Не оставляй, мама!
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
«Я думаю, что он гений»: Фрейндлих назвала лучшего режиссера СССР – это не Рязанов, Гайдай или Меньшов
Есть 3 причины, по которым «Первому отделу» не нужно продолжения: одна из них в Шибанове
Не хуже «Первого отдела», а то и лучше: обратите внимание на эти 2 детектива из Дании — в каждом всего лишь по 8 серий
Нужно ли смотреть «Игру престолов» перед «Рыцарем Семи Королевств»: новый хит HBO сейчас рвет все топы
От вида этого голого героя в «Рыцаре Семи Королевств» зрители ахнули: кем на самом деле был сир Арлан
«Именно он сыграл главного маньяка сезона»: фанаты нашли жирный намёк в касте «После Фишера. Инквизитор»
Какой на самом деле была Ванга? Этот сериал с Еленой Яковлевой посмотрела взахлеб – эпизоды длятся 52 минуты, но хочется еще и еще
Не знаете, что включить на вечер — у сербов есть жесткий детектив на 6 серий: смотрятся залпом
«Ради такого точно бросишь семью»: на Западе уже забыли про Юру Борисова – новым любимчиком стал Максим Матвеев, но что случилось?
Зрители выбрали, что страшнее — «Пила» или «Звонок»: почему тихий японский хоррор пугает сильнее ловушек и крови
У «Хищника» будет еще одна часть: есть три варианта сиквела — все намеки уже были на экране
2 свежих фильма, которые обречены на провал в прокате: могут стать самыми худшими за год
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше