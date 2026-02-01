Меню
Киноафиша
, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Қызым
Расписание сеансов Қызым, 2026 в
10 февраля 2026
Расписание сеансов Қызым, 10 февраля 2026 в
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Завтра
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Қызым»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Жалын 3D
Форт-Шевченко, ул. Баймаганбет Маяулы, строение 19
2D, KZ
15:05
от 900 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Қолымнан ұста
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Копы в кино
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Көз тимесін
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Қызым
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Только трейлер этого сериала набрал 12 000 000 просмотров: одна из самых горячих новинок февраля
Тарантино выбрал лучший фильм 2010-х: «Интерстеллар» и «Начало» мимо — у Нолана выделил другую ленту
Вестерос будет праздновать его смерть: как закончится жизнь Эгга из «Рыцаря Семи Королевств»
Мама-Кошка из «Трех котов» не покупает сырные палочки в забегаловках: готовит дома за 15 минут — рецепт
От создателей «Фишера», но история иная: вот почему я жду фильм «Тальков» — точно будет хитом
О Шурике и Доценте слышали все, а что насчет их полных имен: сложный тест для настоящих знатоков советских фильмов
Кто умнее – вы или Хюррем? Пройдите тест и узнайте вашу судьбу в гареме султана Сулеймана
Осторожно, это очень смешной тест: угадайте, из какого советского фильма эти корявые фразы из онлайн-переводчика
На все 6 вопросов ответят только те, кто пересмотрел «Любовь и голуби» больше 10 раз: проверьте себя, я споткнулась на втором же
«Невский» — в пролете уже через минуту: 5 детективов от того же сценариста, которые смотрятся на одном дыхании
Культовый фильм Рязанова основан на реальных событиях: не догадаетесь, о каком хите речь, ведь сюжет кажется выдумкой
В истории про Пиноккио не было никакого Дуремара: откуда он взялся в «Буратино»? Ответ нашли в биографии Толстого
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667