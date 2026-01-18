Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Құшақташы мама Расписание сеансов Құшақташы мама, 2026 в 20 января 2026

Расписание сеансов Құшақташы мама, 20 января 2026 в

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 18 Завтра 19 вт 20 ср 21
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Құшақташы мама»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Жалын 3D Форт-Шевченко, ул. Баймаганбет Маяулы, строение 19
2D, KZ
14:40 от 800 ₸ 16:00 от 900 ₸ 22:35 от 1200 ₸
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
28 лет спустя: Храм из костей
28 лет спустя: Храм из костей
2026, США, ужасы
Акыркы дем
Акыркы дем
2025, Кыргызстан, драма
Жұмақтан билет
Жұмақтан билет
2026, Казахстан, комедия, драма
Гипноз
Гипноз
2026, Казахстан, драма
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше