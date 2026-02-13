Меню
Киноафиша
, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Расписание сеансов Рай под ногами матерей 2: Письмо матери, 2025 в
14 февраля 2026
Расписание сеансов Рай под ногами матерей 2: Письмо матери, 14 февраля 2026 в
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Сегодня
13
Завтра
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Рай под ногами матерей 2: Письмо матери»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Жалын 3D
Форт-Шевченко, ул. Баймаганбет Маяулы, строение 19
2D, KZ
16:15
от 1000 ₸
22:00
от 1200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
GOAT: Мечтай по крупному
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
«Именно он сыграл главного маньяка сезона»: фанаты нашли жирный намёк в касте «После Фишера. Инквизитор»
Есть 3 причины, по которым «Первому отделу» не нужно продолжения: одна из них в Шибанове
Зрители выбрали, что страшнее — «Пила» или «Звонок»: почему тихий японский хоррор пугает сильнее ловушек и крови
Не знаете, что включить на вечер — у сербов есть жесткий детектив на 6 серий: смотрятся залпом
Какой на самом деле была Ванга? Этот сериал с Еленой Яковлевой посмотрела взахлеб – эпизоды длятся 52 минуты, но хочется еще и еще
2 свежих фильма, которые обречены на провал в прокате: могут стать самыми худшими за год
От вида этого голого героя в «Рыцаре Семи Королевств» зрители ахнули: кем на самом деле был сир Арлан
Не хуже «Первого отдела», а то и лучше: обратите внимание на эти 2 детектива из Дании — в каждом всего лишь по 8 серий
У «Хищника» будет еще одна часть: есть три варианта сиквела — все намеки уже были на экране
«Ради такого точно бросишь семью»: на Западе уже забыли про Юру Борисова – новым любимчиком стал Максим Матвеев, но что случилось?
«Я думаю, что он гений»: Фрейндлих назвала лучшего режиссера СССР – это не Рязанов, Гайдай или Меньшов
Нужно ли смотреть «Игру престолов» перед «Рыцарем Семи Королевств»: новый хит HBO сейчас рвет все топы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667