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Киноафиша Фильмы Лео и Тиг. Дорога на Байкал Расписание сеансов Лео и Тиг. Дорога на Байкал, 2026 в 7 июня 2026

Расписание сеансов Лео и Тиг. Дорога на Байкал, 7 июня 2026 в

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 6 Завтра 7 пн 8 вт 9 ср 10
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Лео и Тиг. Дорога на Байкал»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Жалын 3D Форт-Шевченко, ул. Баймаганбет Маяулы, строение 19
2D, RU
14:50 от 800 ₸
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