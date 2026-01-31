Меню
Киноафиша Фильмы Qiyal Расписание сеансов Qiyal, 2024 в

Вся информация о фильме
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Расписание сеансов в городе Актау

Сегодня 31 Завтра 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Kinoplexx Aktau г. Актау, 16 мкрн, ТРК «Актау»
2D, RU
13:40 от 2400 ₸ 17:00 от 2800 ₸
Nar Cinema ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51
2D, KZ
13:00 от 1200 ₸ 15:45 от 1300 ₸ 17:20 от 1400 ₸ 18:35 от 1400 ₸
Байтерек 3D cinema г. Актау, 27 мкрн, ТРЦ «Байтерек», 3-й этаж
2D, KZ
10:00 от 1200 ₸ 17:25 от 1900 ₸ 23:15 от 3000 ₸
