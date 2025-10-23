Menu
Kinoafisha
Zhitikara, KZ
ENG
Русский
English
Search
Cancel
Log In
Registration
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Now Playing
Cinemas
New Releases
Trailers
Kinoafisha
Films
Finnick 2
Finnick 2, 2025 Screening times in
Finnick 2, 2025 Screening times in
Tickets
About
Showtimes
Reviews
Stills
Cast & Crew
Posters
Trailers
Similar
All about animated film
Thu
23
Fri
24
Sat
25
Sun
26
Mon
27
Tue
28
Wed
29
Format
All
Group Screenings
Time
Cinemas
How do I book tickets for Finnick 2?
Select a showtime to book tickets online.
Legend
Help with tickets
Showtime
20:50
from 400 ₸
Started
20:50
from 400 ₸
Tickets Available
20:50
from 400 ₸
Low price
20:50
from 400 ₸
KINO PLUS
ul. Lenina, 66, Zhitikara
2D
18:10
from 2000 ₸
Now Playing
New Releases
Tron 3
2025, USA, Action, Adventure, Sci-Fi
Nazad v 90-ye. Men oralam
2025, Kazakhstan, Romantic
Ыстық ұя
2025, Kazakhstan, Drama
Ифрит 2
2025, Kyrgyzstan, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree