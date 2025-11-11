Menu
Kinoafisha
Jezkazgan, KZ
ENG
Русский
English
Search
Cancel
Log In
Registration
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Now Playing
Cinemas
New Releases
Trailers
Kinoafisha
Films
Zhezduha Koreyada
Zhezduha Koreyada, 2025 Screening times in Jezkazgan
11 November 2025
Zhezduha Koreyada Showtimes – 11 November 2025 Screenings in Jezkazgan
Tickets
About
Showtimes
Reviews
Cast & Crew
Posters
All about film
Today
11
Format
All
KK
KZ
Group Screenings
Time
Cinemas
How do I book tickets for Zhezduha Koreyada?
Select a showtime to book tickets online.
Legend
Help with tickets
Showtime
20:50
from 400 ₸
Started
20:50
from 400 ₸
Tickets Available
20:50
from 400 ₸
Low price
20:50
from 400 ₸
Kinoplexx Golden Family
g. Zhezkazgan, bulv. Garyshkerler, 41
2D, KK
19:00
from 2000 ₸
2D, KZ
11:25
from 2000 ₸
18:00
from 2000 ₸
Now Playing
New Releases
Zhezduha Koreyada
2025, Kazakhstan, Comedy
Now You See Me 3
2025, USA, Crime, Thriller
The Running Man
2025, USA, Sci-Fi
Auru
2025, Kazakhstan, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree