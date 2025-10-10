Menu
Kinoafisha
Talgar, KZ
ENG
Русский
English
Search
Cancel
Log In
Registration
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Now Playing
Cinemas
New Releases
Trailers
Kinoafisha
Films
Bolgan oqiga
Bolgan oqiga, 2025 Screening times in Talgar
Bolgan oqiga, 2025 Screening times in Talgar
Tickets
About
Showtimes
Cast & Crew
Posters
All about film
Today
10
Tomorrow
11
Sun
12
Mon
13
Tue
14
Wed
15
Format
All
KZ
Group Screenings
Time
Cinemas
How do I book tickets for Bolgan oqiga?
Select a showtime to book tickets online.
Legend
Help with tickets
Showtime
20:50
from 400 ₸
Started
20:50
from 400 ₸
Tickets Available
20:50
from 400 ₸
Low price
20:50
from 400 ₸
KINOMAN
ul. Konaeva, 84, TRTs «Talgar», 3 etazh
2D, KZ
16:40
from 1800 ₸
20:15
from 1900 ₸
23:45
from 1800 ₸
Now Playing
New Releases
Bolgan oqiga
2025, Kazakhstan, Comedy
Tron 3
2025, USA, Action, Adventure, Sci-Fi
Ыстық ұя
2025, Kazakhstan, Drama
Ифрит 2
2025, Kyrgyzstan, Horror
Жұмбақ қыз
2025, Kazakhstan, Comedy
Agent & Irbis
2025, Kazakhstan, Comedy, Action
Miss Moxy
2025, Netherlands / Belgium, Adventure, Animation, Comedy
Керексин
2025, Kyrgyzstan, Drama
Afterburn
2025, USA, Sci-Fi, Action
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree