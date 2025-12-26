Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Films Dastur: Teris bata Dastur: Teris bata, 2025 Screening times in Stepnogorsk 29 December 2025

Dastur: Teris bata Showtimes – 29 December 2025 Screenings in Stepnogorsk

Tickets
All about film
Today 26 Tomorrow 27 Sun 28 Mon 29 Tue 30 Wed 31
Format
Group Screenings
How do I book tickets for Dastur: Teris bata? Select a showtime to book tickets online.
Legend Help with tickets
Showtime 20:50 from 400 ₸
Started 20:50 from 400 ₸
Tickets Available 20:50 from 400 ₸
Low price 20:50 from 400 ₸
Step Cinema g. Stepnogorsk, 6 mkr, TTs Sibir, zdanie 2, pomeshchenie №21
2D
10:00 from 2200 ₸ 11:40 from 2200 ₸ 18:20 from 2200 ₸ 23:50 from 2200 ₸
Dastur: Teris bata
Dastur: Teris bata
2025, Kazakhstan, Thriller
The SpongeBob Movie: Search for SquarePants
The SpongeBob Movie: Search for SquarePants
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Qazaq Alemi 2
Qazaq Alemi 2
2025, Kazakhstan, Comedy
Tri bogatyrya i svet klinom
Tri bogatyrya i svet klinom
2025, Russia, Animation, Adventure, Family
Yolki 12
Yolki 12
2025, Russia, Comedy, Adventure, Family
Eternity
Eternity
2025, USA, Comedy, Fantasy, Drama
Dust Bunny
Dust Bunny
2025, USA, Drama, Horror
A Writer's Odyssey 2
A Writer's Odyssey 2
2025, China, Action, Adventure, Drama
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more