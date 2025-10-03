Menu
Kinoafisha Films Әмеңгер. Ағама аманат Әмеңгер. Ағама аманат, 2025 Screening times in Shymkent 3 October 2025

Әмеңгер. Ағама аманат Showtimes – 3 October 2025 Screenings in Shymkent

Today 3 Tomorrow 4 Sun 5 Mon 6 Tue 7 Wed 8
How do I book tickets for Әмеңгер. Ағама аманат? Select a showtime to book tickets online.
Kinopark 4 Nauryz Park g. Shymkent, TRTs Nauryz Park, pr. Baydibek bi, 25
2D, KK
23:10 from 3200 ₸ 00:30 from 2800 ₸
Kinopark 5 Hyper House g. Shymkent, TRTs Hyper House, ul. Dulati, 202
2D, KK
22:50 from 3200 ₸ 23:20 from 3200 ₸ 00:50 from 2800 ₸
Kinopark 5 Mega Planet g. Shymkent, TRTs Mega Planet, pr. Tauke Hana, 13
2D, KK
22:50 from 3200 ₸ 23:50 from 3200 ₸
Kinoplexx 9 City Mall g. Shymkent, TRTs Shymkent City Mall, Baydibek bi, 362/7
2D, KK
22:20 from 4500 ₸ 23:40 from 3200 ₸ 00:40 from 4000 ₸
