Five Nights at Freddy's 2
Five Nights at Freddy's 2, 2025 Screening times in Shymkent
5 December 2025
Five Nights at Freddy's 2 Showtimes – 5 December 2025 Screenings in Shymkent
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos
g. Shymkent, pl. Al-Farabi, 3/1
2D, RU
10:40
from 5000 ₸
12:15
from 2400 ₸
14:35
from 2600 ₸
16:55
from 2600 ₸
19:15
from 3000 ₸
20:35
from 7000 ₸
21:35
from 3000 ₸
23:55
from 3000 ₸
Galaxy Cinema Shymkent
g. Shymkent, prospekt Tauke hana, 330
2D, RU
10:45
from 1900 ₸
12:55
from 1900 ₸
15:05
from 2100 ₸
17:15
from 2100 ₸
19:25
from 2300 ₸
21:35
from 2300 ₸
23:45
from 2300 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park
g. Shymkent, TRTs Nauryz Park, pr. Baydibek bi, 25
2D, RU
17:50
from 2800 ₸
18:50
from 2800 ₸
19:50
from 3200 ₸
20:50
from 3200 ₸
22:00
from 3200 ₸
23:00
from 3200 ₸
23:30
from 3200 ₸
00:10
from 2800 ₸
00:30
from 3200 ₸
01:10
from 2800 ₸
Kinopark 5 Hyper House
g. Shymkent, TRTs Hyper House, ul. Dulati, 202
2D, RU
16:40
from 2800 ₸
17:40
from 2800 ₸
18:40
from 3200 ₸
19:40
from 3200 ₸
21:10
from 3200 ₸
22:10
from 3200 ₸
23:10
from 3200 ₸
00:10
from 3200 ₸
Kinoplexx 9 City Mall
g. Shymkent, TRTs Shymkent City Mall, Baydibek bi, 362/7
2D, RU
12:30
from 3500 ₸
14:40
from 4000 ₸
15:40
from 4000 ₸
16:50
from 4000 ₸
17:50
from 4000 ₸
19:00
from 4500 ₸
20:00
from 4500 ₸
21:20
from 4500 ₸
22:20
from 4500 ₸
23:40
from 4500 ₸
00:40
from 4500 ₸
Now Playing
New Releases
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Five Nights at Freddy's 2
2025, USA, Horror, Detective, Thriller
Plan «Sh»
2025, Kazakhstan, Comedy
Bayguys
2025, Kazakhstan, Comedy
Zhezduha Koreyada
2025, Kazakhstan, Comedy
№37
2025, Kazakhstan, Drama
A Mouse Hunt for Christmas
2025, Norway, Family, Comedy
Jujutsu Kaisen: Execution
2025, Japan, Action, Animation, Fantasy
Badlands
2025, USA, Sci-Fi
Now You See Me 3
2025, USA, Crime, Thriller
Алло
2025, Kazakhstan, Drama, Comedy
Mission Santa: Yoyo to the rescue
2025, USA / Germany / India, Animation, Family
