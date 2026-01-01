Menu
Kinoafisha
Semey, KZ
ENG
Русский
English
Search
Cancel
Log In
Registration
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Now Playing
Cinemas
New Releases
Trailers
Kinoafisha
Films
Zhumaqtan bilet
Zhumaqtan bilet, 2026 Screening times in Semey
20 January 2026
Zhumaqtan bilet Showtimes – 20 January 2026 Screenings in Semey
Tickets
About
Showtimes
Cast & Crew
Posters
All about film
Tomorrow
16
Sat
17
Sun
18
Mon
19
Tue
20
Wed
21
Format
All
KZ
Group Screenings
Time
Cinemas
How do I book tickets for Zhumaqtan bilet?
Select a showtime to book tickets online.
Legend
Help with tickets
Showtime
20:50
from 400 ₸
Started
20:50
from 400 ₸
Tickets Available
20:50
from 400 ₸
Low price
20:50
from 400 ₸
Rabbit Cinema
g. Semey, ulitsa Boztaeva, 44/2, 1 etazh, Rabbit Cinema
2D, KZ
13:55
from 4000 ₸
18:50
from 1600 ₸
Now Playing
New Releases
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Qushaqtashy mama
2026, Kazakhstan, Drama
Primate
2026, USA, Horror
28 Years Later: The Bone Temple
2026, USA, Horror
Gipnoz
2026, Kazakhstan, Drama
Ohota na rozovogo zaytsa
2025, Kazakhstan, Drama
Qazaq Alemi 2
2025, Kazakhstan, Comedy
The Confession
2025, USA, Horror
Playdate
2025, USA / Canada, Action, Comedy
Акыркы дем
2025, Kyrgyzstan, Drama
Oiyn
2026, Kazakhstan, Detective
Zhumaqtan bilet
2026, Kazakhstan, Comedy, Drama
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree