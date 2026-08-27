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Rainbow in Mars
Showtimes for Rainbow in Mars (2026) in Pavlodar today
Showtimes for Rainbow in Mars (2026) in Pavlodar today
Rainbow in Mars
Adventure, Drama, Family
2026 / Indonesia
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Showtimes for Rainbow in Mars in Pavlodar on 27 August 2026
Showtimes for Rainbow in Mars in Pavlodar on 28 August 2026
Festival Cinema Dolby Atmos 3D
g. Pavlodar, ul. Kamzina, 67/2
2D
12:30
from 1400 ₸
Showtimes for Rainbow in Mars in Pavlodar on 29 August 2026
Festival Cinema Dolby Atmos 3D
g. Pavlodar, ul. Kamzina, 67/2
2D
10:20
from 2400 ₸
12:00
from 3700 ₸
Showtimes for Rainbow in Mars in Pavlodar on 30 August 2026
Festival Cinema Dolby Atmos 3D
g. Pavlodar, ul. Kamzina, 67/2
2D
12:30
from 2400 ₸
Showtimes for Rainbow in Mars in Pavlodar on 31 August 2026
Festival Cinema Dolby Atmos 3D
g. Pavlodar, ul. Kamzina, 67/2
2D
12:30
from 1400 ₸
Showtimes for Rainbow in Mars in Pavlodar on 1 September 2026
Festival Cinema Dolby Atmos 3D
g. Pavlodar, ul. Kamzina, 67/2
2D
12:30
from 1800 ₸
Showtimes for Rainbow in Mars in Pavlodar on 2 September 2026
Festival Cinema Dolby Atmos 3D
g. Pavlodar, ul. Kamzina, 67/2
2D
12:30
from 1800 ₸
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
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