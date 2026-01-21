Menu
Kinoafisha
Pavlodar, KZ
ENG
Русский
English
Search
Cancel
Log In
Registration
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Now Playing
Cinemas
New Releases
Trailers
Kinoafisha
Films
Dastur: Teris bata
Dastur: Teris bata, 2025 Screening times in Pavlodar
27 January 2026
Dastur: Teris bata Showtimes – 27 January 2026 Screenings in Pavlodar
Tickets
About
Showtimes
Reviews
Stills
Cast & Crew
Posters
Trailers
All about film
Today
21
Tomorrow
22
Fri
23
Sat
24
Sun
25
Mon
26
Tue
27
Wed
28
Format
All
KZ
Group Screenings
Time
Cinemas
How do I book tickets for Dastur: Teris bata?
Select a showtime to book tickets online.
Legend
Help with tickets
Showtime
20:50
from 400 ₸
Started
20:50
from 400 ₸
Tickets Available
20:50
from 400 ₸
Low price
20:50
from 400 ₸
Festival Cinema Dolby Atmos 3D
g. Pavlodar, ul. Kamzina, 67/2
2D, KZ
23:55
from 2700 ₸
Now Playing
New Releases
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Qushaqtashy mama
2026, Kazakhstan, Drama
28 Years Later: The Bone Temple
2026, USA, Horror
Taube
2026, Kazakhstan, Drama
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Mercy
2026, USA, Sci-Fi
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Zhumaqtan bilet
2026, Kazakhstan, Comedy, Drama
Prostokvashino
2026, Russia, Adventure, Family
Fleak
2025, Finland / France / Malaysia / Poland, Adventure, Animation, Comedy
Primate
2026, USA, Horror
Акыркы дем
2025, Kyrgyzstan, Drama
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree