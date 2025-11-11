Menu
Kinoafisha Films Zhezduha Koreyada Zhezduha Koreyada, 2025 Screening times in Kyzylorda 11 November 2025

Zhezduha Koreyada Showtimes – 11 November 2025 Screenings in Kyzylorda

How do I book tickets for Zhezduha Koreyada? Select a showtime to book tickets online.
Left Cinema g. Kyzylorda, mkr-n Levyy bereg, stroenie 7
2D, KZ
11:05 from 1000 ₸ 12:20 from 1000 ₸ 14:45 from 1000 ₸ 16:05 from 1300 ₸ 18:20 from 1800 ₸ 19:50 from 1800 ₸ 21:45 from 1800 ₸ 22:05 from 1800 ₸ 23:40 from 1800 ₸ 00:00 from 1800 ₸
Zhіbek zholy 3D g. Kyzylorda, ul. Baytursynova, 49, TRTs «Zhіbek zholy», 3 etazh
2D, KZ
10:40 from 1000 ₸ 14:25 from 1000 ₸ 16:20 from 1000 ₸ 18:15 from 1000 ₸ 20:10 from 1000 ₸ 22:05 from 1000 ₸ 00:00 from 1000 ₸
