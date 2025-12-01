Menu
Kinoafisha Films Dastur: Teris bata Dastur: Teris bata, 2025 Screening times in Kostanay

Tomorrow 25 Fri 26 Sat 27 Sun 28 Mon 29 Tue 30 Wed 31
Showtime 20:50 from 400 ₸
Started 20:50 from 400 ₸
Tickets Available 20:50 from 400 ₸
Low price 20:50 from 400 ₸
Arman 3D g. Kostanay, ul. Al-Farabi, 48, TRTs «MART»
2D, KZ
14:20 from 2000 ₸ 18:00 from 2500 ₸ 21:40 from 2500 ₸ 22:50 from 2500 ₸
Zodiac cinema g. Kostanay, prospekt Nazarbaeva, 193, TRTs «KOSTANAY PLAZA»
2D, KZ
10:15 from 2000 ₸ 12:10 from 2000 ₸ 16:10 from 2100 ₸ 18:05 from 2500 ₸ 20:00 from 2500 ₸ 21:55 from 2500 ₸ 23:50 from 2500 ₸
