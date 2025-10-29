Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Films Akennin balasy Akennin balasy, 2025 Screening times in Karaganda 29 October 2025

Akennin balasy Showtimes – 29 October 2025 Screenings in Karaganda

Tickets
All about film
Today 28 Tomorrow 29
Format
Group Screenings
How do I book tickets for Akennin balasy? Select a showtime to book tickets online.
Legend Help with tickets
Showtime 20:50 from 400 ₸
Started 20:50 from 400 ₸
Tickets Available 20:50 from 400 ₸
Low price 20:50 from 400 ₸
Sary Arka cinema (Maykuduk) g. Karagandy, 15 mkrn, 27A (rayon magazina Gornyak)
2D, KZ
13:50 from 1400 ₸ 21:30 from 1400 ₸
Sary-Arka 3D g. Karaganda, prosp. Stroiteley, 6
2D, KZ
10:10 from 1400 ₸ 17:45 from 1400 ₸ 21:50 from 1400 ₸
Finnick 2
Finnick 2
2025, Russia, Animation, Family
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Akennin balasy
Akennin balasy
2025, Kazakhstan, Comedy
La casa de muñecas de Gabby: La película
La casa de muñecas de Gabby: La película
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Black Phone 2
The Black Phone 2
2025, USA, Horror
Baqyt qushagynda
Baqyt qushagynda
2025, Kazakhstan, Musical
Жұмбақ қыз
Жұмбақ қыз
2025, Kazakhstan, Comedy
My Pet Dragon
My Pet Dragon
2025, Russia, Adventure, Fairy Tale
Tron 3
Tron 3
2025, USA, Action, Adventure, Sci-Fi
Ыстық ұя
Ыстық ұя
2025, Kazakhstan, Drama
Kapitan Baytasov
Kapitan Baytasov
2025, Kazakhstan, Drama
Nazad v 90-ye. Men oralam
Nazad v 90-ye. Men oralam
2025, Kazakhstan, Romantic
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more