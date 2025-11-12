Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Films Badlands Badlands, 2025 Screening times in Karaganda 12 November 2025

Badlands Showtimes – 12 November 2025 Screenings in Karaganda

Tickets
All about film
Today 11 Tomorrow 12
Format
Group Screenings
How do I book tickets for Badlands? Select a showtime to book tickets online.
Legend Help with tickets
Showtime 20:50 from 400 ₸
Started 20:50 from 400 ₸
Tickets Available 20:50 from 400 ₸
Low price 20:50 from 400 ₸
Sary Arka cinema (Maykuduk) g. Karagandy, 15 mkrn, 27A (rayon magazina Gornyak)
2D, RU
15:45 from 1400 ₸ 23:40 from 1400 ₸
Sary-Arka 3D g. Karaganda, prosp. Stroiteley, 6
2D, RU
20:25 from 1400 ₸ 23:55 from 1400 ₸
Badlands
Badlands
2025, USA, Sci-Fi
Zhezduha Koreyada
Zhezduha Koreyada
2025, Kazakhstan, Comedy
Gold'n Rahat
Gold'n Rahat
2025, Kazakhstan, Comedy
Ыстық ұя
Ыстық ұя
2025, Kazakhstan, Drama
Akennin balasy
Akennin balasy
2025, Kazakhstan, Comedy
Synyptas
Synyptas
2025, Kazakhstan, Comedy
The Truce
The Truce
2025, Spain / Kazakhstan, Drama
Save the Green Planet
Save the Green Planet
2025, South Korea, Comedy, Sci-Fi
Kapitan Baytasov
Kapitan Baytasov
2025, Kazakhstan, Drama
Baqyt qushagynda
Baqyt qushagynda
2025, Kazakhstan, Musical
Adal
Adal
2025, Kazakhstan, Drama
La casa de muñecas de Gabby: La película
La casa de muñecas de Gabby: La película
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more