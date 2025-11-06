Menu
Films
Badlands
Sary Arka cinema (Maykuduk)
g. Karagandy, 15 mkrn, 27A (rayon magazina Gornyak)
2D, RU
23:40
from 2600 ₸
Sary-Arka 3D
g. Karaganda, prosp. Stroiteley, 6
2D, RU
23:55
from 2600 ₸
Now Playing
New Releases
Akennin balasy
2025, Kazakhstan, Comedy
Badlands
2025, USA, Sci-Fi
Baqyt qushagynda
2025, Kazakhstan, Musical
Ice Fall
2025, USA, Thriller
Ыстық ұя
2025, Kazakhstan, Drama
Synyptas
2025, Kazakhstan, Comedy
Finnick 2
2025, Russia, Animation, Family
Gold'n Rahat
2025, Kazakhstan, Comedy
The Black Phone 2
2025, USA, Horror
Save the Green Planet
2025, South Korea, Comedy, Sci-Fi
