Menu
Kinoafisha
Beyneu, KZ
ENG
Русский
English
Search
Cancel
Log In
Registration
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Now Playing
Cinemas
New Releases
Trailers
Kinoafisha
Films
Акыркы дем
Акыркы дем, 2025 Screening times in
21 January 2026
Акыркы дем Showtimes – 21 January 2026 Screenings in
Tickets
About
Showtimes
Reviews
Cast & Crew
Posters
All about film
Today
16
Tomorrow
17
Sun
18
Mon
19
Tue
20
Wed
21
Format
All
KZ
Group Screenings
Time
Cinemas
How do I book tickets for Акыркы дем?
Select a showtime to book tickets online.
Legend
Help with tickets
Showtime
20:50
from 400 ₸
Started
20:50
from 400 ₸
Tickets Available
20:50
from 400 ₸
Low price
20:50
from 400 ₸
Zhalyn
ul. Қosay ata, 4/3
2D, KZ
17:25
from 1000 ₸
Now Playing
New Releases
Qushaqtashy mama
2026, Kazakhstan, Drama
Playdate
2025, USA / Canada, Action, Comedy
Primate
2026, USA, Horror
28 Years Later: The Bone Temple
2026, USA, Horror
Zhumaqtan bilet
2026, Kazakhstan, Comedy, Drama
Gipnoz
2026, Kazakhstan, Drama
Акыркы дем
2025, Kyrgyzstan, Drama
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree