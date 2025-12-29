Menu
Films
Dastur: Teris bata
Dastur: Teris bata, 2025 Screening times in Atyrau
30 December 2025
Dastur: Teris bata Showtimes – 30 December 2025 Screenings in Atyrau
Arsenal 3D (Atyrau)
g. Atyrau, 3 mkrn Avangard, 40A, TTs «Ataba», 2 etazh
2D, KZ
15:55
from 1700 ₸
18:10
from 1700 ₸
21:30
from 1700 ₸
22:00
from 1700 ₸
23:55
from 1700 ₸
Kinoplexx Atyrau
g. Atyrau, TRK Atyrau, pr. Satpaeva, 17 A
2D, KZ
16:30
from 1700 ₸
18:20
from 1700 ₸
20:10
from 1700 ₸
22:00
from 1700 ₸
23:50
from 1700 ₸
