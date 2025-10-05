Menu
Kinoafisha
Atyrau, KZ
ENG
Русский
English
Search
Cancel
Log In
Registration
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Now Playing
Cinemas
New Releases
Trailers
Kinoafisha
Films
Жұмбақ қыз
Жұмбақ қыз, 2025 Screening times in Atyrau
5 October 2025
Жұмбақ қыз Showtimes – 5 October 2025 Screenings in Atyrau
Tickets
About
Showtimes
Cast & Crew
Posters
Trailers
All about film
Today
5
Format
All
KK
KZ
Group Screenings
Time
Cinemas
How do I book tickets for Жұмбақ қыз?
Select a showtime to book tickets online.
Legend
Help with tickets
Showtime
20:50
from 400 ₸
Started
20:50
from 400 ₸
Tickets Available
20:50
from 400 ₸
Low price
20:50
from 400 ₸
Arsenal 3D (Atyrau)
g. Atyrau, 3 mkrn Avangard, 40A, TTs «Ataba», 2 etazh
2D, KZ
17:30
from 2600 ₸
Kinoplexx Atyrau
g. Atyrau, TRK Atyrau, pr. Satpaeva, 17 A
2D, KK
16:10
from 2900 ₸
Now Playing
New Releases
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
One Battle After Another
2025, USA, Crime, Drama, Thriller
Ыстық ұя
2025, Kazakhstan, Drama
Әмеңгер. Ағама аманат
2025, Kyrgyzstan, Drama
Junglilau
2025, Kazakhstan, Comedy
Жұмбақ қыз
2025, Kazakhstan, Comedy
Керексин
2025, Kyrgyzstan, Drama
Rogue
2025, Kazakhstan, Family
Hell House LLC: Lineage
2025, USA, Horror
Agent & Irbis
2025, Kazakhstan, Comedy, Action
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree