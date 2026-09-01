Showtimes for Monster Mia in Astana on 6 September 2026 Arman 3D g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park» 2D 12:15 from 2000 ₸ Chaplin Khan Shatyr g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh 2D, RU 12:05 from 2500 ₸ Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62 2D, RU 12:00 from 2400 ₸ 12:25 from 2400 ₸ Evraziya Cinema7 g. Astana, ul. Petrova, 24 2D, RU 10:35 from 10000 ₸ 12:30 from 2600 ₸ Kinopark 6 Keruencity g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn 2D, RU 11:00 from 2700 ₸ Kinopark 7 IMAX Keruen g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9 2D, RU 11:00 from 2700 ₸