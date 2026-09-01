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Kinoafisha Films Monster Mia Showtimes for Monster Mia (2026) in Astana today

Showtimes for Monster Mia (2026) in Astana today

Monster Mia
Monster Mia Adventure, Animation, Comedy 2026 / Austria / Germany / Spain
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Tomorrow 6
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Showtimes for Monster Mia in Astana on 6 September 2026
Arman 3D g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
2D
12:15 from 2000 ₸
Chaplin Khan Shatyr g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
2D, RU
12:05 from 2500 ₸
Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, RU
12:00 from 2400 ₸ 12:25 from 2400 ₸
Evraziya Cinema7 g. Astana, ul. Petrova, 24
2D, RU
10:35 from 10000 ₸ 12:30 from 2600 ₸
Kinopark 6 Keruencity g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn
2D, RU
11:00 from 2700 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, RU
11:00 from 2700 ₸
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
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