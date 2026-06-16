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Күн батыстан шыққанда
Күн батыстан шыққанда, 2027 Screening times in Astana
16 June 2026
Күн батыстан шыққанда Showtimes – 16 June 2026 Screenings in Astana
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Showtime
20:50
from 400 ₸
Started
20:50
from 400 ₸
Tickets Available
20:50
from 400 ₸
Low price
20:50
from 400 ₸
Arman 3D
g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
2D
22:10
from 1500 ₸
00:10
from 1500 ₸
Arsenal
g. Astana, ul. Y. Altynsarin, 4
2D
22:35
from 2200 ₸
23:50
from 2200 ₸
Chaplin Khan Shatyr
g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
2D, KZ
22:10
from 3500 ₸
23:05
from 3000 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, KZ
22:10
from 3000 ₸
22:35
from 10000 ₸
23:00
from 2700 ₸
00:10
from 2700 ₸
Evraziya Cinema7
g. Astana, ul. Petrova, 24
2D, KZ
22:15
from 1500 ₸
00:20
from 1500 ₸
Kinopark 6 Keruencity
g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn
2D, KK
23:20
from 1700 ₸
2D, KZ
22:20
from 1700 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen
g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, KK
00:50
from 1700 ₸
2D, KZ
23:50
from 1700 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka
g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24
2D, KK
01:10
from 1700 ₸
2D, KZ
00:10
from 1700 ₸
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