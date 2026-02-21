Menu
Kinoafisha
Films
Abay bol
Abay bol, 2026 Screening times in Astana
22 February 2026
Abay bol Showtimes – 22 February 2026 Screenings in Astana
About
Arman 3D
g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
2D
10:40
from 2000 ₸
12:25
from 2200 ₸
14:10
from 2800 ₸
16:20
from 3000 ₸
17:50
from 2800 ₸
21:10
from 3000 ₸
23:00
from 3000 ₸
Arman Asia Park (Astana)
g. Astana, levyy bereg, TRTs «Asia Park»
2D, KZ
10:40
from 2000 ₸
12:25
from 2200 ₸
14:10
from 2800 ₸
16:20
from 3000 ₸
17:50
from 2800 ₸
21:10
from 3000 ₸
23:00
from 3000 ₸
Arsenal
g. Astana, ul. Y. Altynsarin, 4
2D, KZ
10:45
from 2000 ₸
14:55
from 2000 ₸
17:45
from 2200 ₸
19:25
from 2400 ₸
21:05
from 2400 ₸
22:45
from 2400 ₸
Arsenal 3D
g. Astana, ul. Y. Altynsarina, 4
2D, KZ
10:45
from 2000 ₸
14:55
from 2000 ₸
17:45
from 2200 ₸
19:25
from 2400 ₸
21:05
from 2400 ₸
22:45
from 2400 ₸
Chaplin Khan Shatyr
g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
2D, KZ
00:20
from 3600 ₸
15:00
from 3200 ₸
18:15
from 4000 ₸
21:10
from 4000 ₸
22:45
from 4000 ₸
00:20
from 3600 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, KZ
00:15
from 3500 ₸
11:00
from 12000 ₸
12:35
from 2400 ₸
14:25
from 3000 ₸
18:05
from 3800 ₸
20:30
from 3800 ₸
22:10
from 3800 ₸
00:15
from 3500 ₸
Evraziya Cinema7
g. Astana, ul. Petrova, 24
2D, KZ
19:55
from 3200 ₸
21:50
from 3200 ₸
23:45
from 3200 ₸
Now Playing
New Releases
Ray pod nogami materey 2: Pismo materi
2025, Kyrgyzstan / Russia, Romantic, Adventure
Abay bol
2026, Kazakhstan, Drama, Comedy
GOAT
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Music, Action, Family, Sport
Wuthering Heights
2025, USA, Drama, Romantic
Gashyqpyn sagan
2026, Kazakhstan, Romantic
Crime 101
2026, USA, Crime, Thriller, Drama
Zhelezo
2026, Kazakhstan, Drama
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Skazka o tsare Saltane
2026, Russia, Family, Fantasy, Adventure
Kill
2023, Great Britain, Horror, Thriller
Kopy v kino
2026, Kazakhstan, Comedy
