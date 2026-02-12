Menu
Films
Tastamashy, ana!
Tastamashy, ana!, 2026 Screening times in Astana
13 February 2026
13 February 2026
Tastamashy, ana! Showtimes – 13 February 2026 Screenings in Astana
Arman 3D
g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
2D, KZ
15:30
from 2800 ₸
00:10
from 3200 ₸
Arman Asia Park (Astana)
g. Astana, levyy bereg, TRTs «Asia Park»
2D, KZ
00:10
from 3200 ₸
15:30
from 2800 ₸
Arsenal
g. Astana, ul. Y. Altynsarin, 4
2D, KZ
10:25
from 1800 ₸
19:30
from 2200 ₸
23:45
from 2200 ₸
Arsenal 3D
g. Astana, ul. Y. Altynsarina, 4
2D, KZ
10:25
from 1800 ₸
19:30
from 2200 ₸
23:45
from 2200 ₸
Chaplin Khan Shatyr
g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
2D, KZ
13:00
from 1800 ₸
18:30
from 3500 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, KZ
12:50
from 1800 ₸
16:25
from 2200 ₸
18:40
from 3000 ₸
23:10
from 2700 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen
g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, KZ
12:10
from 2600 ₸
