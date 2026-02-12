Menu
Tastamashy, ana!, 2026 Screening times in Astana 13 February 2026

Tastamashy, ana! Showtimes – 13 February 2026 Screenings in Astana

Arman 3D g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
2D, KZ
15:30 from 2800 ₸ 00:10 from 3200 ₸
Arman Asia Park (Astana) g. Astana, levyy bereg, TRTs «Asia Park»
2D, KZ
00:10 from 3200 ₸ 15:30 from 2800 ₸
Arsenal g. Astana, ul. Y. Altynsarin, 4
2D, KZ
10:25 from 1800 ₸ 19:30 from 2200 ₸ 23:45 from 2200 ₸
Arsenal 3D g. Astana, ul. Y. Altynsarina, 4
2D, KZ
10:25 from 1800 ₸ 19:30 from 2200 ₸ 23:45 from 2200 ₸
Chaplin Khan Shatyr g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
2D, KZ
13:00 from 1800 ₸ 18:30 from 3500 ₸
Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, KZ
12:50 from 1800 ₸ 16:25 from 2200 ₸ 18:40 from 3000 ₸ 23:10 from 2700 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, KZ
12:10 from 2600 ₸
