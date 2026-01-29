Menu
Qyzym, 2026 Screening times in Astana

Qyzym, 2026 Screening times in Astana

Arman 3D g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
2D
14:15 from 3000 ₸ 17:15 from 2800 ₸ 21:15 from 3000 ₸ 23:25 from 3000 ₸
Arman Asia Park (Astana) g. Astana, levyy bereg, TRTs «Asia Park»
2D, KZ
14:15 from 3000 ₸ 17:15 from 2800 ₸ 21:15 from 3000 ₸ 23:25 from 3000 ₸
Chaplin Khan Shatyr g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
2D, KZ
14:20 from 3200 ₸ 21:05 from 4000 ₸
Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, KZ
14:00 from 3000 ₸ 16:20 from 3000 ₸ 20:35 from 3800 ₸
Dostar Cinema g. Astana, prospekt Nұrғisa Tіlendiev, zdanie 12
2D
16:25 from 2200 ₸ 21:20 from 2600 ₸ 23:05 from 2600 ₸
Kinopark 6 Keruencity g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn
2D, KK
16:10 from 3000 ₸ 18:20 from 3000 ₸ 20:30 from 3400 ₸ 22:40 from 3400 ₸
2D, KZ
15:10 from 3000 ₸ 17:20 from 3000 ₸ 19:30 from 3400 ₸ 21:40 from 3400 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, KK
14:30 from 2600 ₸ 16:40 from 3000 ₸ 18:50 from 3000 ₸ 21:00 from 3400 ₸ 23:00 from 3400 ₸
2D, KZ
13:30 from 2600 ₸ 15:40 from 3000 ₸ 17:50 from 3000 ₸ 20:00 from 3400 ₸ 22:00 from 3400 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24
2D, KK
15:30 from 3000 ₸ 17:50 from 3000 ₸ 20:10 from 3400 ₸ 22:30 from 3400 ₸ 00:50 from 3400 ₸
2D, KZ
14:30 from 3000 ₸ 16:50 from 3000 ₸ 19:10 from 3400 ₸ 21:30 from 3400 ₸ 23:50 from 3400 ₸
