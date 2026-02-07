Menu
Kinoafisha Films Taube Taube, 2026 Screening times in Astana 8 February 2026

Taube Showtimes – 8 February 2026 Screenings in Astana

All about film
Today 7 Tomorrow 8
Arman 3D g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
2D
14:40 from 3000 ₸
Arman Asia Park (Astana) g. Astana, levyy bereg, TRTs «Asia Park»
2D, KZ
14:40 from 3000 ₸
Arsenal g. Astana, ul. Y. Altynsarin, 4
2D, KZ
18:35 from 2400 ₸ 23:15 from 2400 ₸
Arsenal 3D g. Astana, ul. Y. Altynsarina, 4
2D, KZ
18:35 from 2400 ₸ 23:15 from 2400 ₸
Aru Cinema g. Astana, ul. Zhansugurova, 8/1, TRTs «Arujan», 3 etazh
2D, KZ
13:15 from 2500 ₸
Chaplin Khan Shatyr g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
2D, KZ
16:25 from 3200 ₸ 20:40 from 4000 ₸
Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, KZ
13:10 from 2400 ₸ 22:00 from 3800 ₸
Evraziya Cinema7 g. Astana, ul. Petrova, 24
2D, KZ
23:40 from 3200 ₸
