Taube, 2026 Screening times in Astana

Taube, 2026 Screening times in Astana

All about film
Showtime 20:50 from 400 ₸
Started 20:50 from 400 ₸
Tickets Available 20:50 from 400 ₸
Low price 20:50 from 400 ₸
Arman 3D g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
2D
11:30 from 1700 ₸ 17:20 from 2700 ₸ 19:25 from 3000 ₸ 23:10 from 3000 ₸
Arman Asia Park (Astana) g. Astana, levyy bereg, TRTs «Asia Park»
2D, KZ
11:30 from 1700 ₸ 17:20 from 2700 ₸ 19:25 from 3000 ₸ 23:10 from 3000 ₸
Chaplin Khan Shatyr g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
2D, KZ
10:20 from 2000 ₸ 14:20 from 3200 ₸ 19:00 from 4000 ₸ 20:15 from 4000 ₸
Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, KZ
10:25 from 2000 ₸ 16:25 from 3000 ₸ 18:30 from 3800 ₸ 21:20 from 12000 ₸ 23:15 from 3500 ₸
Keruen Cinema g. Nur-Sultan, ul. Dostyk, 16, Talan Gallery, 2 etazh
2D
11:50 from 30000 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, KK
01:00 from 3000 ₸
2D, KZ
11:20 from 2600 ₸ 00:00 from 3000 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24
2D, KK
16:30 from 3000 ₸ 18:40 from 3000 ₸ 20:40 from 3400 ₸
2D, KZ
11:00 from 2600 ₸ 13:20 from 2600 ₸ 15:30 from 3000 ₸ 17:40 from 3000 ₸ 19:40 from 3400 ₸
