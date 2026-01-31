Menu
Kinoafisha Films Koz timesin Koz timesin, 2026 Screening times in Astana 1 February 2026

Koz timesin Showtimes – 1 February 2026 Screenings in Astana

Arman 3D g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
2D
10:00 from 2000 ₸ 12:05 from 2200 ₸
Arman Asia Park (Astana) g. Astana, levyy bereg, TRTs «Asia Park»
2D, KZ
10:00 from 2000 ₸ 12:05 from 2200 ₸
Arsenal g. Astana, ul. Y. Altynsarin, 4
2D
10:35 from 2000 ₸ 18:30 from 2400 ₸
Arsenal 3D g. Astana, ul. Y. Altynsarina, 4
2D, KZ
10:35 from 2000 ₸ 18:30 from 2400 ₸
Chaplin Khan Shatyr g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
2D, KZ
10:45 from 2000 ₸ 21:20 from 4000 ₸
Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, KZ
10:15 from 2000 ₸ 12:15 from 2400 ₸ 16:00 from 3000 ₸ 18:10 from 3800 ₸
Evraziya Cinema7 g. Astana, ul. Petrova, 24
2D, KZ
11:15 from 2600 ₸ 17:00 from 3200 ₸ 20:55 from 3200 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, KZ
10:20 from 2600 ₸
