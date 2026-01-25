Menu
Films
Gipnoz
Gipnoz, 2026 Screening times in Astana
25 January 2026
Gipnoz Showtimes – 25 January 2026 Screenings in Astana
About
All about film
How do I book tickets for Gipnoz?
Select a showtime to book tickets online.
Arman 3D
g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
2D
10:30
from 2000 ₸
Arman Asia Park (Astana)
g. Astana, levyy bereg, TRTs «Asia Park»
2D, KZ
10:30
from 2000 ₸
Chaplin Khan Shatyr
g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
2D, KZ
16:15
from 3200 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, KZ
10:25
from 2000 ₸
22:45
from 3800 ₸
Evraziya Cinema7
g. Astana, ul. Petrova, 24
2D, KZ
12:40
from 2600 ₸
17:00
from 3200 ₸
Kinopark 6 Keruencity
g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn
2D, KZ
10:50
from 2600 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen
g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, KZ
12:20
from 2600 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka
g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24
2D, KZ
13:10
from 4000 ₸
