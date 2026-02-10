Menu
Films
Qushaqtashy mama
Qushaqtashy mama, 2026 Screening times in Astana
10 February 2026
Qushaqtashy mama Showtimes – 10 February 2026 Screenings in Astana
Arman 3D
g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
2D, KZ
11:50
from 1500 ₸
14:15
from 1500 ₸
Arman Asia Park (Astana)
g. Astana, levyy bereg, TRTs «Asia Park»
2D, KZ
11:50
from 1500 ₸
14:15
from 1500 ₸
Chaplin Khan Shatyr
g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
2D, KZ
22:40
from 1700 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, KZ
20:10
from 1700 ₸
Evraziya Cinema7
g. Astana, ul. Petrova, 24
2D, KZ
21:55
from 1500 ₸
Kinopark 6 Keruencity
g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn
2D, KK
18:10
from 1700 ₸
00:40
from 1700 ₸
2D, KZ
17:10
from 1700 ₸
23:40
from 1700 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen
g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, KK
19:30
from 1700 ₸
21:20
from 1700 ₸
23:00
from 1700 ₸
2D, KZ
18:30
from 1700 ₸
20:20
from 1700 ₸
22:00
from 1700 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka
g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24
2D, KK
19:10
from 1700 ₸
2D, KZ
18:10
from 1700 ₸
