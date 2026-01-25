Menu
Kinoafisha Films Qushaqtashy mama Qushaqtashy mama, 2026 Screening times in Astana 25 January 2026

Qushaqtashy mama Showtimes – 25 January 2026 Screenings in Astana

Arman 3D g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
2D
11:55 from 2000 ₸ 13:25 from 2200 ₸ 15:00 from 2800 ₸ 16:35 from 2800 ₸ 19:10 from 3000 ₸ 20:50 from 3000 ₸ 22:20 from 3000 ₸
Arman Asia Park (Astana) g. Astana, levyy bereg, TRTs «Asia Park»
2D, KZ
11:55 from 2000 ₸ 13:25 from 2200 ₸ 15:00 from 2800 ₸ 16:35 from 2800 ₸ 19:10 from 3000 ₸ 20:50 from 3000 ₸ 22:20 from 3000 ₸
Arsenal g. Astana, ul. Y. Altynsarin, 4
2D
12:35 from 2000 ₸ 17:35 from 2200 ₸ 19:10 from 2400 ₸ 20:45 from 2400 ₸ 22:20 from 2400 ₸
Arsenal 3D g. Astana, ul. Y. Altynsarina, 4
2D, KZ
12:35 from 2000 ₸ 17:35 from 2200 ₸ 19:10 from 2400 ₸ 20:45 from 2400 ₸ 22:20 from 2400 ₸
Chaplin Khan Shatyr g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
2D, KZ
12:35 from 2400 ₸ 15:10 from 3200 ₸ 18:20 from 4000 ₸ 21:00 from 4000 ₸ 22:15 from 4000 ₸
Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, KZ
10:25 from 2000 ₸ 12:35 from 2400 ₸ 14:30 from 3000 ₸ 19:20 from 3800 ₸ 20:10 from 3800 ₸ 22:30 from 3800 ₸
Evraziya Cinema7 g. Astana, ul. Petrova, 24
2D, KZ
19:20 from 3200 ₸ 21:05 from 3200 ₸ 22:50 from 3200 ₸ 00:35 from 3200 ₸
Kinopark 6 Keruencity g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn
2D, KK
18:20 from 3000 ₸ 20:30 from 3400 ₸ 22:30 from 3400 ₸ 00:40 from 3400 ₸
2D, KZ
13:10 from 2600 ₸ 17:20 from 3000 ₸ 18:30 from 3400 ₸ 19:30 from 3400 ₸ 21:30 from 3400 ₸ 23:40 from 3400 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, KK
15:30 from 3000 ₸ 17:20 from 3000 ₸ 18:00 from 3000 ₸ 19:10 from 3400 ₸ 19:50 from 3400 ₸ 21:30 from 3400 ₸ 23:10 from 3400 ₸ 00:50 from 3400 ₸
2D, KZ
14:30 from 3000 ₸ 16:20 from 3000 ₸ 17:00 from 3000 ₸ 18:10 from 3400 ₸ 18:50 from 3400 ₸ 20:30 from 3400 ₸ 22:10 from 3400 ₸ 23:50 from 3400 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24
2D, KK
17:30 from 3000 ₸ 19:20 from 3400 ₸ 21:20 from 3400 ₸ 23:00 from 3400 ₸ 00:50 from 3400 ₸
2D, KZ
16:30 from 3000 ₸ 18:20 from 3400 ₸ 20:20 from 3400 ₸ 22:00 from 3400 ₸ 23:50 from 3400 ₸
