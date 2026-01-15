Menu
Kinoafisha
Films
Qushaqtashy mama
Qushaqtashy mama, 2026 Screening times in Astana
16 January 2026
16 January 2026
Qushaqtashy mama Showtimes – 16 January 2026 Screenings in Astana
Chaplin Khan Shatyr
g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
2D, KZ
14:20
from 3200 ₸
16:50
from 3200 ₸
20:25
from 4000 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, KZ
00:30
from 3500 ₸
12:50
from 2400 ₸
17:25
from 12000 ₸
19:05
from 3800 ₸
22:00
from 3800 ₸
22:40
from 3800 ₸
00:30
from 3500 ₸
Keruen Cinema
g. Nur-Sultan, ul. Dostyk, 16, Talan Gallery, 2 etazh
2D, KZ
12:20
from 30000 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen
g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, KK
15:30
from 3000 ₸
17:30
from 3000 ₸
19:30
from 3400 ₸
22:30
from 3400 ₸
01:10
from 3000 ₸
2D, KZ
11:00
from 2600 ₸
14:30
from 3000 ₸
16:30
from 3000 ₸
18:30
from 3400 ₸
21:30
from 3400 ₸
00:10
from 3000 ₸
Now Playing
New Releases
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
28 Years Later: The Bone Temple
2026, USA, Horror
Qushaqtashy mama
2026, Kazakhstan, Drama
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Ohota na rozovogo zaytsa
2025, Kazakhstan, Drama
Gipnoz
2026, Kazakhstan, Drama
Акыркы дем
2025, Kyrgyzstan, Drama
Zhumaqtan bilet
2026, Kazakhstan, Comedy, Drama
Playdate
2025, USA / Canada, Action, Comedy
Primate
2026, USA, Horror
Dastur: Teris bata
2025, Kazakhstan, Thriller
