Kinoafisha Films Qazaq Alemi 2 Qazaq Alemi 2, 2025 Screening times in Astana 8 January 2026

Qazaq Alemi 2 Showtimes – 8 January 2026 Screenings in Astana

How do I book tickets for Qazaq Alemi 2? Select a showtime to book tickets online.
Arman 3D g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
2D
10:45 from 1700 ₸ 14:10 from 3000 ₸ 00:05 from 5000 ₸
Arman Asia Park (Astana) g. Astana, levyy bereg, TRTs «Asia Park»
2D, KZ
10:45 from 1700 ₸ 14:10 from 3000 ₸
Chaplin Khan Shatyr g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
2D, KZ
10:35 from 1700 ₸ 15:00 from 1700 ₸ 21:50 from 1700 ₸
Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, KZ
10:20 from 1700 ₸ 12:25 from 1700 ₸ 15:00 from 1700 ₸ 19:00 from 1700 ₸ 22:05 from 1700 ₸
Evraziya Cinema7 g. Astana, ul. Petrova, 24
2D, KZ
10:05 from 2600 ₸ 14:05 from 2800 ₸ 18:05 from 3200 ₸ 22:15 from 3200 ₸
Kinopark 6 Keruencity g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn
2D, KK
19:00 from 2300 ₸
2D, KZ
18:00 from 2300 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, KZ
10:40 from 1900 ₸
