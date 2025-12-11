Menu
Plan «Sh»
Plan «Sh», 2025 Screening times in Astana
12 December 2025
Plan «Sh» Showtimes – 12 December 2025 Screenings in Astana
Tickets
About
Showtimes
Cast & Crew
Posters
All about film
How do I book tickets for Plan «Sh»?
Select a showtime to book tickets online.
Arsenal
g. Astana, ul. Y. Altynsarin, 4
2D, KZ
18:45
from 2200 ₸
21:05
from 2200 ₸
Arsenal 3D
g. Astana, ul. Y. Altynsarina, 4
2D, KZ
18:45
from 2200 ₸
21:05
from 2200 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, KZ
10:40
from 1400 ₸
15:50
from 1900 ₸
Evraziya Cinema7
g. Astana, ul. Petrova, 24
2D, KZ
15:05
from 2800 ₸
19:20
from 3200 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen
g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, KZ
10:30
from 2600 ₸
